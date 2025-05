Ormai mettersi alla prova cercando di capire se un contenuto è originale o generato dall' AI è diventato molto difficile

La crescente sofisticazione dell'intelligenza artificiale rende sempre più difficile distinguere tra contenuti originali e quelli generati artificialmente. Tra le innovazioni più sorprendenti, Veo 3 di Google crea figure umane dai tratti così realistici da sembrare autentiche, presentando affermazioni con espressioni e toni credibili. Questo articolo esplora le implicazioni di tali tecnologie nel nostro modo di percepire la realtà.

A lcuni dei video più sorprendenti generati dall'intelligenza artificiale mostrano figure umane perfettamente credibili che affermano, con espressioni realistiche e tono sicuro, di essere persone vere. In realtà, non esistono. Il merito (o la colpa) è di Veo 3, uno strumento sviluppato da Google capace di trasformare semplici descrizioni testuali in brevi videoclip. Non si limita a ricreare immagini: integra suoni, musiche e dialoghi, dando vita a contenuti che, per l'occhio umano, risultano indistinguibili da quelli realizzati con videocamere e attori.