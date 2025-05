Orio al Serio | debutta la nuova area check-in Più banchi a disposizione di chi parte

L'aeroporto di Orio al Serio si evolve per garantire un'esperienza di viaggio più fluida. Inaugurata il 28 maggio 2025, la nuova area check-in amplia i servizi offerti, con un numero maggiore di banchi disponibili per i passeggeri. Questa iniziativa della Sacbo promette di semplificare le operazioni di accettazione, migliorando il comfort e l'efficienza per chi parte.

Bergamo, 28 maggio 2025 – Check-in più semplice all’aeroporto di Orio al Serio. La Sacbo, società di gestione dell’aeroporto bergamasco, ha inaugurato mercoledì 28 maggio la nuova area check-in che si aggiunge agli spazi già esistenti e dedicati alle operazioni di accettazione di passeggeri e bagagli. La nuova struttura è uno degli interventi previsti all’interno del programma dei lavori di ampliamento del terminal passeggeri che interessano l’area partenze. Le opere permetteranno di mettere a disposizione, da inizio dicembre 2025, la nuova area dedicata ai controlli di sicurezza dotata di macchine radiogene di ultima generazione, in corso di realizzazione al piano superiore sovrastante l’area check-in. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Orio al Serio: debutta la nuova area check-in. Più banchi a disposizione di chi parte

