Orio al Serio aperta la nuova area check-in | ecco come è l’ampliamento - Foto e video

IN AEROPORTO. La prima tranche dell’ampliamento ad est dell’aeroporto di Orio al Serio è conclusa: con l’inaugurazione di mercoledì 28 maggio, sono finalmente operativi i 30 nuovi banchi check-in (di cui 22 in modalità self drop) al piano terra di 3.720 metri quadrati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it