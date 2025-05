Ordonez che regalo al Velez! Poi sarà Parma

L'emozione per la salvezza del Parma ha varcato i confini, raggiungendo anche l'Argentina. Nel quartiere Liniers di Buenos Aires, Mateo Pellegrino è diventato l'icona di una festa che ha unito i tifosi di tutto il mondo. Le immagini celebrative, condivise dai supporter, raccontano un legame speciale tra il Ducato e la sua comunità, testimoniando l'importanza del calcio nel creare connessioni globali.

