Ora in Un posto al sole c' è una sensitiva che parla con i morti

In questa puntata di "Un posto al sole", ci imbatte in una sensitiva capace di comunicare con i morti, portando un tocco di paranormale nel racconto quotidiano. Pur mantenendo il consueto legame con la realtà, l'autore si avventura in storie surreali che sfidano la logica. Scopriamo come il confine tra il reale e l'inafferrabile si sfuma in un intreccio sorprendente.

Abbiamo sempre seguito Upas, e scelto di aprire questa rubrica, proprio per il suo senso di attaccamento all'attualità e al paese reale. Ogni tanto però gli autori perdono la bussola e fanno cadere la mano su storie assurde o surreali. In questo puntate siamo addirittura al paranormale: la signora volontaria dell'ospedale, che Michele vedeva mentre lottava tra la vita e la morte, è una sensitiva che parla con i morti. E comunica ai parenti i loro pensieri. Episodi del genere sono molto gravi e nel mondo reale danno vita a truffe e raggiri a danno di poveri disperati, che travolti dal lutto e dall'assenza dei propri cari sono disposti a tutto pur di poter parlare un'ultima volta con loro.

