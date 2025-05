Ora è possibile riparare un iPad da soli Novità anche i centri assistenza | potranno comprare ricambi originali da terzi

Apple ha annunciato un'importante novità: da oggi, gli utenti possono riparare i propri iPad in autonomia grazie all'estensione del programma Self Service Repair. Con l'accesso a manuali di riparazione e ricambi originali, chi possiede dimestichezza con i lavori di riparazione ha ora l'opportunità di prendersi cura del proprio dispositivo. Inoltre, i centri assistenza potranno acquistare componenti originali da terzi, ampliando le opzioni di riparazione disponibili.

