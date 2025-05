Opposizione all’attacco | È una pietra tombale Smantellare task-force

In seguito alla recente sentenza del Tar del Lazio, Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e Ceo di ApartmentsFlorence, esprime soddisfazione per la tutela della legalità. La decisione di smantellare la taskforce contro il self check-in è una vittoria del buon senso, contraria a qualsiasi tentativo di ostacolare l'innovazione tecnologica nel settore dell'ospitalità nel 2025. Fagnoni sottolinea l'importanza di integrare soluzioni efficienti per il turismo.

"La decisione del Tar del Lazio è una vittoria della legalità e del buon senso: nel 2025 è folle pensare di vietare strumenti tecnologici che permettono il self check-in". È netta la reazione di Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e Ceo di ApartmentsFlorence, dopo la sentenza che ha annullato la circolare del Ministero dell’Interno sull’identificazione in presenza degli ospiti nelle locazioni turistiche. Un atto che secondo Fagnoni penalizzava ingiustamente un intero settore, già sottoposto a numerose restrizioni. "Da mesi – aggiunge – denunciamo questa assurda linea punitiva contro gli affitti brevi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Opposizione all’attacco: "È una pietra tombale. Smantellare task-force"

