Operazione antidroga nelle Marche | il video degli arresti

Un'importante operazione antidroga nelle Marche ha portato all'arresto di membri di due distinti gruppi criminali, uno di origine nordafricana a Cingoli e l'altro italiano a Roma. I carabinieri hanno smantellato una rete di spaccio di hashish che operava su vasta scala, rivelando la complessitĂ del traffico di stupefacenti nella regione. Il video degli arresti documenta l'azione decisiva delle forze dell'ordine.

Il blitz dei carabinieri ha portato alla luce due distinti gruppi criminali: uno di nordafricani a Cingoli e l'altro da italiani a Roma: l'obiettivo comune era lo spaccio di hashish in grandi quantitĂ ... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Operazione antidroga nelle Marche: il video degli arresti

