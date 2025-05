Operaio di 47 anni schiacciato dal trattore su cui stava lavorando | trasportato a Torrette gravi le sue condizioni ? VIDEO

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Jesi, in via Tornabrocco, dove un operaio di 47 anni è stato schiacciato da un trattore durante le operazioni di manutenzione. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Torrette, le sue condizioni sono critiche. Il drammatico evento è stato immortalato in un video, suscitando preoccupazione e attenzione nella comunità locale.

JESI - Grave incidente sul lavoro questa mattina in via Tornabrocco, a Jesi. Un operaio di 47 anni è rimasto schiacciato sotto a un furgone che si è ribaltato durante le operazioni di.

