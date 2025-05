operaio cade da un impalcatura e muore a 71 anni

Tragedia a Lido delle Nazioni, nel Ferrarese, dove Agostino Scavo, un operaio 71enne originario di Termini Imerese, ha perso la vita dopo essere caduto da un'impalcatura in una proprietà privata. L'incidente, avvenuto ieri poco prima delle 14, ha scosso la comunità locale, portando alla luce i rischi connessi ai lavori in quota.

Agostino Scavo, 71enne originario di Termini Imerese e da tempo residente sulla costa comacchiese, è morto ieri dopo essere precipitato da un’impalcatura in una proprietà privata in viale Stati Uniti a Lido delle Nazioni, nel Ferrarese. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14. L’uomo è precipittao per un metro e mezzo, fermandosi nel ponteggio sottostante, nel cantiere di una casa al momento disabitata e in cui è in corso la riqualificazione da parte di un’impresa del posto. Nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Scavo era in pensione e sono in corso verifiche sia sulla dinamica, sia sull’ingaggio con la ditta... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it