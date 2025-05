Operaio cade da un’impalcatura al cimitero | è grave

Un grave incidente è avvenuto oggi al cimitero comunale di Castellammare di Stabia, dove un operaio di 60 anni è caduto da un'impalcatura durante lavori di tumulazione. L'uomo, residente a Ercolano, è attualmente in condizioni critiche e sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.

Un operaio di 60 anni è in gravi condizioni dopo essere precipitato da un’impalcatura nel cimitero comunale di Castellammare di Stabia. L’incidente è avvenuto oggi, intorno all’ora di pranzo, durante le operazioni di tumulazione nell’area del cimitero nuovo. L’uomo, residente a Ercolano, stava. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Operaio cade da un’impalcatura al cimitero: è grave

Cade da un’impalcatura mentre lavora: paura a San Giovanni Incarico, grave un operaio - Un grave incidente si è verificato a San Giovanni Incarico, dove un operaio settantenne è caduto da un'impalcatura mentre eseguiva lavori di manutenzione in un'abitazione privata. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Operaio cade da un’impalcatura e muore a 71 anni - Agostino Scavo, 71enne originario di Termini Imerese e da tempo residente sulla costa comacchiese, è morto ieri dopo essere ... 🔗msn.com scrive

Agostino Scavo cade dall’impalcatura e muore a Lido delle Nazioni - L’uomo, 71 anni, è caduto da un ponteggio, inutili i tentativi di soccorso. Si indaga sulla sicurezza dell’area e sul ruolo della vittima, che risulta essere un pensionato ... 🔗Come scrive msn.com

Cade da un'impalcatura, morto nel Ferrarese - Per il datore di lavoro, ascoltato dai carabinieri, un amico incaricato di aprire il cancello per far entrare gli operai di una seconda azienda e consentire loro di scaricare del materiale prima di in ... 🔗Come scrive rainews.it

Tragedia ad Aragona: operaio di Raffadali cade da impalcatura e muore mentre lavora al cimitero