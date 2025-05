Open Fiber Enrico Tommaso Cucchiani nominato nuovo Presidente subentra a Paolo Ciocca ora Presidente di Italgas

Enrico Tommaso Cucchiani è stato nominato nuovo presidente di Open Fiber, subentrando a Paolo Ciocca, attuale presidente di Italgas. Con una carriera internazionale che include esperienze in McKinsey, Allianz e Intesa Sanpaolo, Cucchiani porta con sé un mix di competenze in management, consulenza e impegno accademico, promettendo di guidare l'azienda verso nuove opportunità di crescita e innovazione.

Cucchiani, figura di spicco nel mondo finanziario, vanta una carriera internazionale tra McKinsey, Allianz e Intesa Sanpaolo, con ruoli chiave in istituzioni e imprese, unendo management, consulenza e impegno accademico Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha ufficialm.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Open Fiber, Cucchiani vicino alla presidenza - Ascolta ora Si va verso un cambio ai vertici di Open Fiber. Il presidente Paolo Ciocca, infatti, è stato nominato per la stessa posizione in Italgas e ha già fatto sapere di non voler conservare entra ... 🔗Secondo msn.com

Banda ultralarga, Open Fiber valuta il passo indietro sulle aree grigie: trattativa aperta con Fibercop e governo - Open Fiber valuta la cessione dei lotti Pnrr a Fibercop per garantire i tempi del Piano Italia a 1 Giga. Apertura a confronto con il governo su sostenibilità e obiettivi strategici Open Fiber ha ribad ... 🔗Da informazione.it

Open Fiber, il governo in pressing per la cessione delle aree grigie a Fibercop - La cessione dei lotti del Piano Italia a 1 giga nelle aree grigie da Open Fiber a Fibercop, caldeggiata dal governo, potrebbe passare attraverso la vendita di un ramo d’azienda. A dirlo è il Sole 24Or ... 🔗Come scrive informazione.it

