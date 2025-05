Open Day Ial Fvg a Basovizza un’occasione per scoprire le opportunità formative nel campo della ristorazione

Il 3 maggio, l'Ial Fvg di Basovizza (Trieste) ospiterà un Open Day dedicato alla ristorazione, offrendo un'opportunità unica per esplorare i percorsi formativi e l'ambiente scolastico. I visitatori potranno scoprire i laboratori, conoscere i docenti e informarsi sulle possibilità offerte agli studenti in un settore in continua espansione. Un pomeriggio imperdibile per chi desidera intraprendere una carriera nel mondo della gastronomia.

🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Open Day Ial Fvg a Basovizza, un'occasione per scoprire le opportunità formative nel campo della ristorazione

