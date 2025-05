' Open at Radicepura' il 2 giugno

Il 2 giugno 2025, Radicepura si trasforma in un palcoscenico per una giornata all'insegna di arte, natura e musica. Dalle ore 12.00, il pubblico potrà divertirsi con performance musicali, DJ set di Julion Deangelo e Giafu, e prelibatezze gastronomiche. Non mancherà il mago del gelato, per un'esperienza unica immersi nel verde. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del divertimento e della buona cucina!

Radicepura, museo botanico a Giarre, CT