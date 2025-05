Onori Azione | proteggere la democrazia dalla disinformazione

L'onorevole Federica Onori, segretario della commissione Affari esteri e comunitari della Camera, ha sottolineato l'importanza della consapevolezza pubblica e dell'educazione mediatica per difendere la democrazia dalla disinformazione. Durante un recente dibattito, ha evidenziato come questi strumenti siano fondamentali per preservare l'integrità delle istituzioni democratiche e garantire un'informazione corretta e trasparente.

“La chiave per proteggere la democrazia dalla disinformazione è la consapevolezza pubblica e l’educazione mediatica” Lo ha affermato l’onorevole Federica Onori, segretario della commissione Affari esteri e comunitari della Camera, durante il dibattito “Come proteggere le nostre democrazie dalle interferenze straniere e dalla manipolazione dell’informazione” organizzato a Roma dall’Ambasciata di Polonia e dalla Rappresentanza in. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Onori (Azione): “proteggere la democrazia dalla disinformazione”

