One UI 8 arriverà in estate | più spazio all' IA Sarà preinstallata sui nuovi dispositivi pieghevoli

One UI 8 è in arrivo questa estate, promettendo una serie di innovazioni focalizzate sull'intelligenza artificiale. Sarà preinstallata sui nuovi dispositivi pieghevoli Galaxy, offrendo miglioramenti significativi nella condivisione con Quick Share e nell'app Promemoria. Scopriamo insieme le principali novità che caratterizzeranno questa attesa versione dell'interfaccia utente.

