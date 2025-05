Omicidio Vasilica Potincu svolta nelle inchiesta | c’è un indagato

In seguito al tragico omicidio di Vasilica Potincu, 35enne rumena trovata morta a Legnano, si è registrata una svolta nelle indagini. Un conoscente della vittima è attualmente indagato e sottoposto a interrogatorio dalla procura di Busto Arsizio nel varesotto. L’omicidio, avvenuto in circostanze inquietanti, solleva interrogativi sulla dinamica dell'accaduto e sul possibile movente.

(Adnkronos) – E' in corso alla procura di Busto Arsizio nel varesotto l'interrogatorio di un conoscente di Vasilica Potincu, indagato per l'omicidio della 35enne rumena trovata domenica mattina morta, con un coltello conficcato nella schiena, in un appartamento a Legnano, nel Milanese, utilizzato dalla vittima per svolgere attività di escort. Scartata l'ipotesi che ad . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Omicidio Vasilica Potincu, svolta nelle inchiesta: c’è un indagato

Legnano, la 35enne Vasilica Potincu trovata morta in casa con un coltello sulla schiena: la scoperta della vicina, killer in fuga - A Legnano, in provincia di Milano, è stata tragicamente scoperta la 35enne Vasilica Potincu, trovata morta nella sua abitazione con un coltello conficcato nella schiena. 🔗continua a leggere

