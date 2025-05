Omicidio stradale sindaco a processo

Il sindaco di Valle Castellana, Camillo D’Angelo, e il consigliere Simone Angelini sono stati rinviati a giudizio per omicidio stradale in relazione a un tragico incidente avvenuto il 2 agosto 2022, che costò la vita a Carlo Angelini, un settantenne del posto. La decisione del gup del tribunale di Ascoli segna un'importante svolta in un caso che ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Ascoli, 28 maggio 2025 – ll gup del tribunale di Ascoli ha rinviato a giudizio il sindaco di Valle Castellana Camillo D’Angelo e il consigliere Simone Angelini accusati di omicidio stradale per l’incidente del 2 agosto 2022 di Valle Castellana, nel quale perse la vita Carlo Angelini di 70 anni. D’Angelo e Angelini riportarono conseguenze molto lievi. Il processo a carico dei due amministratori pubblici inizierà il 2 luglio. Sullo schianto hanno compiuto accertamenti i carabinieri della stazione di Valle Castellana. Secondo quanto accertato, le auto del sindaco D’Angelo e del consigliere comunale Angelini viaggiavano rispettivamente a 92 e 95 chilometri orari in un tratto di strada dove il limite era invece di 30 chilometri all’ora... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio stradale, sindaco a processo

