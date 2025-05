Omicidio Montruccoli respinto il processo bis La madre si sfoga | Incubo finito

I giudici della Quinta sezione penale della Cassazione hanno respinto la richiesta di riesame del processo per l'omicidio di Marco Montruccoli, confermando la condanna per i due albanesi già processati. La madre della vittima esprime la sua gioia per la conclusione di un incubo durato anni, in un caso che ha scosso la comunità di Quattro Castella.

Quattro Castella (Reggio Emilia), 28 maggio 2025 – È stata rigettata ieri dai giudici della Quinta sezione penale della Cassazione la richiesta di rivedere il processo per l’omicidio in cui fu ucciso Marco Montruccoli. Sentenza, dunque, di nuovo confermata per i due albanesi che furono già condannati in via definitiva per l’assassinio alle Forche di Puianello, dove il 2 febbraio 2015 il 34enne Marco Montruccoli fu raggiunto da 14 coltellate nella casa di via Coppi 2. Nell’aprile 2019, i giudici di terzo grado confermarono le condanne decise in Appello dalla Corte d’Assise: 22 anni per Fatmir Hykaj, di Modena, e 13 anni per Daniel Tufa, di Sassuolo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Montruccoli, respinto il processo bis. La madre si sfoga: “Incubo finito”

