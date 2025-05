Omicidio Mico Geraci il fratello in aula | Ucciso dalla mafia perché candidato a sindaco

Il processo per l'omicidio di Mico Geraci, candidato sindaco ucciso dalla mafia, coinvolge il suo fratello Michele che ha rivelato in aula come la sua candidatura fosse stata decisa per portare cambiamenti nel paese. Un importante passo nella ricerca di verità e giustizia sul feroce omicidio di Domenico Geraci.

"Mio fratello era candidato sindaco, lo disse pubblicamente e in maniera eclatante nel corso di una riunione. Era stato deciso cosi' per fare cambiare il paese". Lo ha detto, deponendo davanti alla corte d'assise di Palermo, Michele Geraci, fratello di Domenico detto Mico, assassinato a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Omicidio Mico Geraci, il fratello in aula: "Ucciso dalla mafia perché candidato a sindaco"

Omicidio Mico Geraci, il fratello in aula: "Ucciso dalla mafia perché candidato a sindaco" - Lo ha detto, deponendo davanti alla corte d'assise di Palermo, Michele Geraci, fratello di Domenico detto Mico, assassinato a Caccamo la sera ... il movente dell'omicidio, la volontà cioè dei boss, in ... 🔗Riporta palermotoday.it

Omicidio Geraci a Palermo, il figlio: “Vedemmo il killer sparare” - PALERMO – “Sentimmo i colpi di pistola subito dopo che papà aveva citofonato e ci affacciammo io al terrazzo, mia madre alla finestra e vedemmo il killer sparare”. È la drammatica deposizione di ... 🔗Secondo livesicilia.it

Omicidio Geraci, la moglie depone in aula: “Vidi il killer scappare” - Comincia così la drammatica deposizione di Vincenza Scimeca, salita sul banco dei testi davanti alla corte ‘assise di Palermo 27 anni dopo l’omicidio del marito, il sindacalista Mico Geraci. 🔗msn.com scrive

