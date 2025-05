Omicidio Martina la mamma | Ho subito pensato all' ex fidanzato adesso mi aspetto ergastolo

L'omicidio di Martina Carbonaro, la giovane di 14 anni tragicamente uccisa dall'ex fidanzato ad Afragola, ha scosso profondamente la comunità. Nella sua intervista, la madre della vittima esprime il dolore e la disperazione, rivelando dettagli inquietanti sulla violenza subita dalla figlia. Le sue parole offrono uno spaccato drammatico di una storia di amore malato, attesa di giustizia e speranza per un futuro più sicuro.

"Che io sappia all'inizio non ha mai 'buttato' le mani, ma da poco ho scoperto che l'ha anche picchiata". Inizia così l'intervista alla mamma di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato ad Afragola, nel Napoletano, raggiunta dai giornalisti all'ingresso del palazzo della sua abitazione. "Quando mia figlia è scomparsa ho subito pensato che fosse accaduto qualcosa, ho subito pensato che l'aveva uccisa lui. Adesso, dalla giustizia mi aspetto l'ergastolo", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Martina, la mamma: "Ho subito pensato all'ex fidanzato, adesso mi aspetto ergastolo"

La mamma di Martina Carbonaro, trovata morta in un campo ad Afragola: "Era bella come il sole, voglio giustizia" - La tragica vicenda di Martina Carbonaro, giovane di Afragola scomparsa e ritrovata morta in un campo, ha scosso la comunità locale.

