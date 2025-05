Omicidio Martina Carbonaro confessa l’ex di 19 anni | Mi ha lasciato ho perso la testa

Alessio Tucci, 19enne ex fidanzato di Martina Carbonaro, ha confessato l'omicidio della ragazza di 14 anni, trovata senza vita in un edificio abbandonato ad Afragola. Durante l'interrogatorio con i Carabinieri, Tucci ha dichiarato di aver perso la testa dopo essere stato lasciato. La confessione segna una svolta nel caso che ha scosso la comunità locale, portando alla luce dinamiche tragiche di una relazione giovanile.

AFRAGOLA, 28 MAGGIO 2025 – Ha confessato nella notte Alessio Tucci, 19 anni, ex fidanzato di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni trovata morta in un edificio abbandonato ad Afragola. Interrogato dai Carabinieri alla presenza del pubblico ministero della Procura di Napoli Nord, il giovane ha ammesso di averla aggredita in un impeto di rabbia. Secondo quanto riferito da Tucci, la ragazza lo aveva lasciato e non voleva riallacciare la relazione: una decisione che avrebbe innescato l’ira del giovane, culminata in un gesto estremo. Il delitto sarebbe avvenuto con una grossa pietra, trovata sul posto e macchiata di sangue... 🔗 Leggi su Primacampania.it