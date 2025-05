omicidio martina carbonare cosa c è nel video che incastra alessio turci

Scopri i dettagli dell’omicidio di Martina Carbonaro ad Afragola e cosa rivela il video che incastra Alessio Turci. Un'analisi degli elementi chiave e delle prove che stanno emergendo nel caso di questa tragica vicenda.

Era una serata come tante, quella di lunedì 26 maggio. Martina Carbonaro, appena 14 anni, passeggiava per le strade di Afragola con un’amica. Corso Garibaldi era pieno di vita, il chiacchiericcio delle persone riempiva l’aria, e Martina, con uno yogurt in mano, sembrava solo un’altra adolescente che godeva di un momento spensierato. Indossava una t-shirt scura e jeans, un abbigliamento semplice che rifletteva la sua giovane età. Al suo fianco, però, c’era anche Alessio Tucci, il suo ex fidanzato di 18 anni, un ragazzo che si sarebbe rivelato il suo carnefice. Le immagini di una tragedia annunciata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it