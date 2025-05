Omicidio Giuseppe Marra fermata la moglie | gli spigoli la droga e i dubbi sulla versione di lei

Nella notte tra il 27 e il 28 maggio, i carabinieri hanno fermato Lorenza Scarpante, 56 anni, moglie di Giuseppe Marra, trovato morto nel loro appartamento a Bologna. La vittima presentava ferite multiple, e le indagini stimolano dubbi sulla versione fornita dalla donna, portando alla luce possibili legami con droga e dinamiche familiari complesse. Emergenze e interrogativi avvolgono questo tragico omicidio.

Nella notte tra il 27 e il 28 maggio, i carabinieri hanno eseguito il fermo di Lorenza Scarpante, 56 anni, moglie di Giuseppe Marra, uomo trovato morto martedì 27 maggio nel loro appartamento al terzo piano di una palazzina di via Zanolini, nel centro di Bologna. La vittima presentava ferite multiple alla testa, e l’indagine coordinata dalla pm Manuela Cavallo ha portato all’accusa di omicidio aggravato nei confronti della donna. La dinamica del delitto: le ipotesi degli investigatori. Secondo le prime risultanze medico-legali, l’omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 3:00 del mattino. I vicini di casa hanno riferito di aver sentito rumori forti e ripetuti, come tonfi, provenire dall’appartamento della coppia, svegliandoli e costringendoli a scambiarsi messaggi di allarme. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Giuseppe Marra, fermata la moglie: gli spigoli, la droga e i dubbi sulla versione di lei

Omicidio di Giuseppe Marra a Bologna, trovato in casa dalla compagna: la donna ha i vestiti sporchi di sangue - Giuseppe Marra, 59 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento a Bologna, scatenando un'inchiesta per omicidio da parte dei carabinieri. 🔗continua a leggere

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Omicidio di via Zanolini, fermata e portata in carcere la moglie di Giuseppe Marra; Giuseppe Marra, la moglie fermata per omicidio. “Funghi allucinogeni e cocaina, poi il delitto”; Bologna, 59enne trovato morto in casa. Fermata la moglie che respinge accuse; Giuseppe colpito alla testa e lasciato morire sul pavimento, la moglie Lorenza fermata per omicidio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giuseppe Marra ucciso a Bologna, fermata la moglie Lorenza Scarpante: è indagata per omicidio, ma lei nega tutto - Giuseppe Marra, 59 anni, è stato trovato morto ieri mattina nel suo appartamento al terzo piano di una palazzina di via Zanolini, a ... 🔗Da msn.com

Giuseppe Marra ucciso a Bologna, fermata la moglie per omicidio - È stata fermata nella notte tra martedì e mercoledì, con l'accusa di omicidio aggravato, Lorenza Scarpante, la moglie di Giuseppe Marra, il 58enne trovato ... 🔗lapresse.it scrive

Bologna, omicidio Giuseppe Marra: fermata la moglie - Nella notte i carabinieri hanno fermato Lorenza Scarpante per l'omicidio del marito Giuseppe Marra, trovato morto nel suo appartamento di Bologna. 🔗Da msn.com