Omicidio escort a Legnano fermato un 29enne

Un uomo di 29 anni, operaio di Robecco sul Naviglio, è stato fermato per l'omicidio di Vasilica Ponticu, una escort romena di 35 anni, brutalmente uccisa a coltellate sabato sera in un appartamento a Legnano. Attualmente, il giovane è sotto interrogatorio da parte del pubblico ministero Ciro, mentre le indagini proseguono per chiarire le circostanze del crimine.

