Omicidio di via Zanolini la moglie indagata | È caduto l’ho trovato così

Il 28 maggio 2025, la tragica scoperta di un omicidio ha scosso Bologna: nel tinello di via Zanolini, il corpo senza vita di Giuseppe Marra, 59 anni, giaceva a terra, ridotto in condizioni disastrose dopo aver subito colpi mortali. La scena del crimine, segnata da sangue ovunque, ha portato le forze dell'ordine a indagare sulla moglie della vittima, ora sospettata.

Bologna, 28 maggio 2025 – Il tinello imbrattato di sangue. Sangue sui mobili e sulla porta. E a terra, riverso a pancia in giù, il corpo di Giuseppe Marra, 59 anni. Irriconoscibile. Devastato da più colpi, di cui uno sicuramente mortale, inferti con un oggetto pesante alla testa. È questa la scena che, ieri mattina poco dopo le 10,30, si è presentata ai primi soccorritori intervenuti nell’appartamento al terzo piano del palazzo al civico 16 di via Zanolini. La calma di questa strada semicentrale, costeggiata di palazzine liberty e piccoli giardini, ieri mattina è stata rotta da urla disperate... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di via Zanolini, la moglie indagata: “È caduto, l’ho trovato così”

