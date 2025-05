Omicidio di via Zanolini fermata e portata in carcere la moglie di Giuseppe Marra

Lorenza Scarpante, moglie di Giuseppe Marra, è stata arrestata e portata in carcere dopo un'intensa notte di interrogatorio. L’accusa è di omicidio, in seguito al rinvenimento del corpo di Marra nell'appartamento di via Zanolini. I carabinieri hanno confermato il fermo indiziario, svelando dettagli inquietanti su un caso che ha scosso la comunità locale.

Dopo una notte di interrogatorio è stata sottoposta al fermo indiziario Lorenza Scarpante, la moglie di Giuseppe Marra, indagata per l'omicidio dell'uomo trovato senza vita sul pavimento del loro appartamento in via Zanolini. Lo fanno sapere i carabinieri che hanno eseguito il provvedimento...

