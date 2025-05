Omicidio di via Zanolini a Bologna | fermata la moglie della vittima

Bologna, 28 maggio 2025 – La polizia ha arrestato Lorenza Scarpante, moglie della vittima Giuseppe Mazza, dopo un lungo interrogatorio. Mazza, 59 anni, è stato trovato morto ieri mattina nel loro appartamento di via Zanolini. Le indagini hanno portato a un fermo per omicidio, gettando luce su un dramma familiare che ha scosso la comunità locale.

Bologna, 28 maggio 2025 – Al termine di un lungo interrogatorio, è stato emesso un fermo per omicidio nei confronti di Lorenza Scarpante. La moglie cinquantasettenne di Giuseppe Mazza, 59, trovato morto ieri mattina nell’appartamento che condividevano in via Zanolini. Il corpo di Mazza era in una pozza di sangue. La donna è stata sentita in serata alla caserma Panzacchi dai carabinieri del Nucleo investigativo e della pm Manuela Cavallo. E sono emerse circostanze che hanno portato a chiudere il cerchio sul delitto, maturato tra le mura domestiche. C'erano stati sin da subito sospetti sulla donna, visto che l'uomo era stato trovato riverso nel tinello dell'appartamento, a faccia in giù, con alcune profonde ferite alla testa e nella casa non c'erano segni di colluttazione o effrazione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di via Zanolini a Bologna: fermata la moglie della vittima

