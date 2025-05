Omicidio di Vasilica Potincu a Legnano fermato un 29enne sospettato di averla uccisa | incastrato dalle prove

Un'indagine cruciale sull'omicidio di Vasilica Potincu, un'escort di 35 anni a Legnano, ha portato all'arresto di un 29enne, sospettato di aver commesso il crimine. Le prove fornite dalle celle telefoniche e dai varchi auto rivelano la sua presenza sul luogo del delitto, fornendo elementi chiave per la ricostruzione dei fatti.

Omicidio Vasilica Potincu, escort 35enne: fermato un uomo di 29 anni. Le celle telefoniche e i varchi auto lo collocano sul luogo del delitto.

Omicidio alle porte di Milano, Vasilica Potinku accoltellata e uccisa in casa: si indaga - Un tragico omicidio ha scosso Legnano, alle porte di Milano, dove Vasilica Potinku, una donna di 35 anni, è stata trovata accoltellata e uccisa nella sua casa di via Stelvio.

