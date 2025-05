Omicidio di Pierina Paganelli Dassilva chiede una perizia sulle voci registrate in garage

Rimini, 28 maggio 2025 - L'inchiesta sull'omicidio di Pierina Paganelli si intensifica con la richiesta di una perizia sulle voci registrate in un garage. Mentre emergono nuovi dettagli legati agli accertamenti sul Dna e sulle tecnologie di sorveglianza, si prospetta un ulteriore incidente probatorio per approfondire le evidenze e fare chiarezza su questo caso intricato.

Rimini, 28 maggio 2025 - Potrebbe essercene un altro, di incidente probatorio, nell'ambito dell'inchiesta per far luce sull'omicidio di Pierina Paganelli. Dopo la cristallizzazione degli esiti degli accertamenti sul Dna, sui telefoni di Louis Dassilva, sulla telecamera della farmacia San Martino e sulle dichiarazione rese da Manuela Bianchi, ex amante del 35enne indagato per omicidio, ora gli avvocati di Louis Dassilva ne hanno richiesto un quinto. Nello specifico, i legali Riario Fabbri e Andrea Guidi hanno annunciato di aver depositato al gip Vinicio Cantarini la richiesta di un incidente probatorio di natura fonica, finalizzato ad accertare se i suoni che vengono percepiti dalla telecamera di un condomino e posta nei garage di via del Ciclamino 31 siano intelleggibili e, se si, se siano riconducibili a voci umane, nonchĂ© a riconoscere suoni di oggetti, quali basculanti, porre tagliafuoco o ascensori...

