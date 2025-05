Omicidio di Martina Carbonaro ad Afragola 14enne trovata morta al campo sportivo nell' alloggio del custode

Martina Carbonaro, una 14enne di Afragola, è stata tragicamente trovata morta nel campo sportivo all'interno dell'alloggio del custode. La sua scomparsa, che ha sollevato preoccupazione e dolore nella comunità, si conclude con la scoperta di un omicidio. Le autorità avviano indagini per far luce su questo inquietante caso che ha scosso il paese.

La scomparsa di Martina Carbonaro da Afragola si conclude con l'epilogo peggiore: la 14enne è stata trovata morta. Si indaga per omicidio... 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio di Martina Carbonaro ad Afragola, 14enne trovata morta al campo sportivo nell'alloggio del custode

Cosa riportano altre fonti

