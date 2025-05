Omicidio di Giuseppe Marra a Bologna fermata la moglie Lorenza Scarpante | aveva detto che era caduto

In merito all'omicidio di Giuseppe Marra a Bologna, la moglie Lorenza Scarpante è stata arrestata dopo aver inizialmente sostenuto che l'uomo fosse caduto. Il caso, avvolto da mistero e sospetti fin dall'inizio, solleva interrogativi sulle dinamiche familiari e sulle reali circostanze della tragedia. Le indagini continuano per far luce su quanto accaduto.

Per l'omicidio di Giuseppe Marra a Bologna i sospetti erano ricaduti fin da subito sulla moglie Lorenza Scarpante. "È caduto", aveva detto...

Giuseppe Marra ucciso a Bologna, fermata la moglie Lorenza Scarpante: è indagata per omicidio, ma lei respinge le accuse - Giuseppe Marra, 59 anni, è stato trovato morto ieri mattina nel suo appartamento al terzo piano di una palazzina di via Zanolini, a Bologna, con ferite alla testa. Questa ... 🔗Da ilmessaggero.it

