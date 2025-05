Omicidio di Antonino Arculeo terzo arresto a Trapani | in manette un 32enne i dettagli del caso

A Trapani, le indagini sull'omicidio di Antonino Arculeo portano all'arresto di un trentaduenne, accusato di omicidio e distruzione di cadavere. Gli investigatori stanno approfondendo legami economici che potrebbero essere alla base del delitto, rivelando così contorni inquietanti di una vicenda drammatica che ha scosso la comunità locale. I dettagli del caso emergono in un panorama investigativo in continua evoluzione.

Un trentaduenne arrestato a Trapani per omicidio e distruzione di cadavere. Indagini in corso per motivi economici.

Su questo argomento da altre fonti

Trapani, terzo arresto per l'omicidio di Antonino Arculeo - E' un 32enne di Alcamo. Il corpo dell'anziano, colpito con almeno 17 coltellate, era stato trovato semicarbonizzato nelle campagne di Calatafimi ... 🔗Riporta rainews.it

Omicidio Arculeo a Partinico: soldi, usura e sesso. Terzo arresto - Da qui in poi la vicenda si fa torbida. Il delitto sarebbe maturato nel contesto di un giro di denaro prestato a tassi usurari da Arculeo. Si ipotizza che per attirare la vittima in trappola gli ... 🔗Scrive livesicilia.it

Alcamo, omicidio Antonino Arculeo: arrestato il terzo complice - Arrestato 32enne di Alcamo. Era complice dell'omicidio di Antonino Arculeo, il 74enne scomparso a Partinico lo scorso 7 maggio. 🔗newsicilia.it scrive

