omicidio del pozzo oltre 50 testimoni nel processo a rana

È iniziato ieri il processo per l'omicidio di Letizia Girolami, la psicoterapeuta assassinata nel suo casolare a Foiano nell'ottobre scorso. Con oltre 50 testimoni chiamati a deporre, la corte d'assise di Arezzo, presieduta da Annamaria Loprete, esamina i dettagli dell'accaduto e il ruolo di Moha, imputato nel caso. L'udienza segna un passo cruciale nella ricerca della verità su questo tragico evento.

È iniziato ieri mattina, davanti alla corte d'assise di Arezzo (presidente della corte Annamaria Loprete e giudice a latere Giorgio Margheri), il processo per l'omicidio di Letizia Girolami, la psicoterapeuta uccisa nell'ottobre scorso nel casolare di famiglia a Foiano. Sul banco degli imputati Mohamed Irfan Rana, 37 anni, accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi: un capo d'imputazione che, se riconosciuto in aula, potrebbe condurlo all'ergastolo. L'uomo è detenuto nel carcere di Perugia dal giorno successivo al delitto. Da lì ha inviato una lettera di scuse ai familiari della vittima, ma è difficile pensare che ciò possa avere un peso nel giudizio della corte...

