Omicidio Boiocchi | ecco da chi come e perché è stato ammazzato il ras della curva dell’Inter

Il misterioso omicidio di Vittorio Boiocchi, noto come "Zio" e leader degli ultrà interisti, continua a suscitare interrogativi. A quasi tre anni dal suo assassinio avvenuto il 29 ottobre 2022 a Milano, emergono nuovi dettagli sulle dinamiche e sui responsabili dell'accaduto, svelando una trama complessa di vendette e rivalità all'interno del mondo del tifo. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Milano, 28 maggio 2025 – Ogni interrogatorio aggiunge un tassello alla ricostruzione di mandanti ed esecutori dell ' omicidio di Vittorio Boiocch i, lo "Zio", lo storico capo ultrà interista ammazzato a colpi di pistola il 29 ottobre 2022 sotto casa, al quartiere Figino, periferia ovest di Milano. Pietro Andrea Simoncini, il padre della compagna di Marco Ferdico, ex numero due della Curva Nord, ha reso piena confessione davanti al pm Paolo Storari e, difeso dall'avvocato Mirko Perlino, ha c onfermato la ricostruzione dell'ormai collaboratore di giustizia ed ex leader della curva Nord, Andrea Beretta, i l quale ha ammesso di essere stato il mandante dell'uccisione per l'affare del merchandising e per gli altri business legati alle curve...