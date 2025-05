Omicidio ad Afragola | trovato il corpo di Martina Carbonaro la 14enne scomparsa da due giorni L’ex fidanzato è stato fermato e avrebbe già confessato

Tragico ritrovamento ad Afragola: il corpo di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa da due giorni, è stato scoperto senza vita. L'ex fidanzato, un ragazzo di 18 anni, è stato fermato e avrebbe già confessato l'omicidio. La comunità è scioccata dall'accaduto, mentre le indagini proseguono su questo inquietante caso di violenza giovanile.

È stato ritrovato nella notte, senza vita, il corpo di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa tra il 26 e il 27 maggio ad Afragola. A ucciderla sarebbe stato l’ex fidanzato, appena 18enne, che ha confessato il delitto. Il cadavere della giovane è stato scoperto in un edificio diroccato adiacente all’ex stadio “Luigi Moccia”, nel cuore della cittadina alle porte di Napoli. Martina era scomparsa da due giorni. La madre aveva denunciato l’allontanamento poche ore dopo, dando subito l’allarme. Le ricerche, coordinate dai carabinieri della Compagnia di Casoria e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, sono proseguite senza sosta... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Omicidio ad Afragola: trovato il corpo di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa da due giorni. L’ex fidanzato è stato fermato e avrebbe già confessato

