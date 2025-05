Omicidio a Bologna Trovato morto in casa Indagata la moglie

Un tragico omicidio ha sconvolto Bologna, dove Lorenza Scarpante ha chiesto aiuto con la voce rotta dalla paura, trovando il marito morto in casa. La vittima è stata rinvenuta nel tinello, mentre la moglie è attualmente indagata. La dinamica degli eventi si complica, e emerge un quadro inquietante nel cuore di una bellezza architettonica che ora cela un atroce mistero.

"È caduto, chiamate qualcuno". Sporca di sangue e sconvolta, Lorenza Scarpante ieri mattina è scesa in strada a chiedere aiuto. In casa, al terzo piano di una bella palazzina Liberty di via Zanolini, in centro a Bologna, c’era il cadavere di suo marito, riverso in una pozza di sangue nel tinello. La testa sfasciata da più colpi, inferti con qualcosa di pesante. Un oggetto che ancora non è stato trovato. L’ omicidio di Giuseppe Marra, 59 anni, originario di Aosta, è stato scoperto intorno alle 10,30 del mattino. A dare l’allame è stata proprio la moglie Lorenza. La scena che si è mostrata all’arrivo dei carabinieri era terribile: il corpo era a faccia in giù nel sangue, sparso tra mobili, porta e pavimento all’ingresso dell’appartamento... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Omicidio a Bologna. Trovato morto in casa. Indagata la moglie

