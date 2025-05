Omicidio a Bologna | il video delle indagini in via Zanolini

Un tragico omicidio scuote Bologna: Giuseppe Marra, 59 anni, è stato trovato senza vita in via Zanolini, colpito ripetutamente alla testa. Le indagini, immortalate in un video, rivelano dettagli inquietanti. La moglie, Lorenza Scarpante, 58 anni, è stata arrestata con l'accusa di omicidio volontario, sollevando domande sulle dinamiche che hanno portato a questo drammatico evento.

Cosa riportano altre fonti

