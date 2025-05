omicidi del tylenol la storia del caso mai risolto nella docuserie netflix

Il caso degli omicidi del Tylenol, avvenuto nel 1982, ha segnato un’epoca nella storia del crimine americano, con sette vittime a Chicago per colpa di capsule contaminate. Questa docuserie di Netflix esplora il mistero rimasto irrisolto per oltre quarant'anni, rivelando le implicazioni di un crimine che ha scosso la fiducia del pubblico nei farmaci da banco e ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva.

Sono passati oltre quarant’anni da quando, nel 1982, sette persone morirono nell’area di Chicago dopo aver ingerito capsule di Tylenol contenenti cianuro. Un evento scioccante che paralizzò l’intera nazione e che, ancora oggi, resta avvolto nel mistero: nessuno sa chi abbia contaminato le pillole né come sia riuscito a farlo. A raccontare questa storia agghiacciante è la docuserie in tre episodi “Cold Case: The Tylenol Murders”, disponibile su Netflix dal 26 maggio. Il documentario offre una panoramica dettagliata del caso, con interviste a giornalisti, ex membri delle forze dell’ordine e conoscenti delle vittime. 🔗 Leggi su Panorama.it