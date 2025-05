In un contesto di crescente tensione e conflitto, oltre 600 scrittori francofoni e anglosassoni si uniscono per denunciare la situazione a Gaza, definendola un genocidio. Le dichiarazioni di Kemi Badenoch, leader dei Tory, sollevano interrogativi sulla natura della guerra e sul ruolo delle potenze internazionali, paragonando il conflitto israelo-palestinese a quello tra Ucraina e Russia. Un dibattito che rivela le complessità geopolitiche contemporanee.

“Israele sta combattendo una guerra per procura per conto del Regno Unito proprio come l’Ucraina sta combattendo per conto dell’Europa occidentale contro la Russia”. Così Kemi Badenoch, leader dei Tory, in un’intervista a Sky news, che per motivare tale assurdità, che pure disvela la brutale verità che sottende il sostegno attivo dell’Occidente a Israele, ha spiegato che l’Iran è un nemico del Regno Unito e che sostiene Hamas, da cui l’interesse britannico a far proseguire la mattanza di Gaza, declinato nell’affermazione: “Non dobbiamo far nulla che sia contro l’interesse del nostro Paese”. Da qui discende che le bombe contro gli ospedali, le tende dei rifugiati, contro i bambini, la fame, le malattie, rispondono all’interesse nazionale britannico. 🔗 Leggi su It.insideover.com