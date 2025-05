Oltre 50 000 bambini sono morti o rimasti feriti dall’ottobre 2023 Mancano acqua cibo e medicinali I dati UNICEF sulla guerra a Gaza

L'UNICEF denuncia un tragico bilancio nella Striscia di Gaza, con oltre 50.000 minori morti o feriti dall'ottobre 2023. La mancanza di acqua, cibo e medicinali aggrava la crisi umanitaria, mentre eventi devastanti come l'attacco aereo che ha colpito una famiglia di dieci fratelli evidenziano l'urgente necessità di interventi. L'articolo esplora la drammatica situazione dei bambini in guerra, lasciando un'intera generazione in pericolo.

La situazione per i minori nella Striscia di Gaza si aggrava ulteriormente dopo l'ultimo fine settimana. Venerdì, a Khan Younis, dieci fratelli, tutti sotto i 12 anni, sono stati coinvolti in un attacco aereo israeliano che ha causato la morte di nove di loro, mentre lunedì mattina, un altro attacco ad una scuola a Gaza ha provocato la morte di almeno 31 individui, tra cui 18 bambini. L'articolo Oltre 50.000 bambini sono morti o rimasti feriti dall’ottobre 2023. “Mancano acqua, cibo e medicinali”. I dati UNICEF sulla “guerra” a Gaza ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

