Oltre 1300 studenti per la festa di Educazione alla Campagna Amica

Questa mattina, mercoledì 28 maggio, oltre 1300 studenti hanno animato piazza Cavalli per la festa di Educazione alla Campagna Amica, un evento ricco di colori, sapori e musica. Il progetto, intitolato “Per fare un frutto ci vuole un fiore”, ha avvicinato i giovani all'agricoltura locale, all'origine del cibo e ai principi della Dieta mediterranea, celebrando l’importanza dell’educazione alimentare.

Una piazza Cavalli gremita di bambini, colori, sapori e musica ha salutato questa mattina, mercoledì 28 maggio l’evento conclusivo del progetto di Educazione alla Campagna Amica “Per fare un frutto ci vuole un fiore. Conosciamo l’agricoltura locale, l’origine del cibo e la Dieta mediterranea”. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Oltre 1300 studenti per la festa di Educazione alla Campagna Amica

