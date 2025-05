Olio passeggiate e vino | tre appuntamenti in provincia di Bologna

Scopri la bellezza della provincia di Bologna con "Olio, Passeggiate e Vino", un ciclo di tre eventi che dal weekend del 31 maggio offrono esperienze uniche immerse nella natura. Unisciti a noi per passeggiate panoramiche, merende gustose e suggestive degustazioni in località come Castel San Pietro Terme, Imola e San Lazzaro. Un'opportunità imperdibile per riscoprire il territorio e i suoi sapori!

Dal weekend del 31 maggio ritornano gli eventi immerse nella natura con merenda e degustazioni. Ecco gli appuntamenti a Castel San Pietro Terme, Imola e San Lazzaro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Olio, passeggiate e vino: tre appuntamenti in provincia di Bologna

Merenda nell’oliveta: “L’olio che unisce”; Passeggiate e degustazioni nelle tre Città dell’Olio: Castel San Pietro Terme, Imola e San Lazzaro di Savena. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Castel San Pietro Terme - La prima tappa avverrà sabato 31 maggio alle 16 all’Uliveto di Villa Amagioia di Palazzo di Varignana, in via Ca' Masino 611/a. L'evento finirà alle 18,30 e sarà accompagnato da una degustazione di ol ... 🔗Riporta ilrestodelcarlino.it

