Olimpiadi invernali ultime possibilità per diventare tedofori | come candidarsi

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si avvicinano e con esse l'opportunità di diventare tedofori. Sebbene le candidature sul sito ufficiale siano chiuse, gli appassionati hanno ancora una chance di partecipare attraverso l'app di Coca-Cola, partner ufficiale dell'evento. Scopriamo come candidarsi e non perdere questa occasione unica!

