Olimpiadi di Primo Soccorso per studenti in gara anche l' istituto Romagnosi-Casali

Il 24 maggio a Scalea (Cosenza) si è svolta la fase nazionale delle Olimpiadi di Primo Soccorso per Studenti, un evento promosso dalla Croce Rossa Italiana. L'Istituto Romagnosi - Casali di Piacenza ha rappresentato l'Emilia-Romagna, qualificandosi dopo una selezione rigorosa. In questa competizione, gli studenti hanno dimostrato le loro abilità nel fornire soccorso in situazioni di emergenza, evidenziando l'importanza della preparazione in primo soccor

Il 24 maggio si è tenuta a Scalea (Cosenza) la fase nazionale della terza edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso per Studenti, promossa dalla Croce Rossa Italiana. A rappresentare l'Emilia-Romagna è stato l'Istituto Romagnosi - Casali di Piacenza, che ha conquistato la qualificazione dopo la.

Il Lazio trionfa alle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana 2025: giovani eroi in azione a Scalea - Il Lazio trionfa alle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana 2025 a Scalea. La squadra della regione, composta da giovani volontari, ha conquistato il primo posto durante l’evento, giunto alla sua terza edizione. 🔗continua a leggere

