Ok alla Tari | Risorse per sostenere le famiglie

Ieri pomeriggio, il Consiglio comunale di Fabriano ha discusso e approvato la tariffazione della Tari, imponendo un aumento del 7,5%. Per supportare le famiglie colpite da questa misura, il Comune destinerà 120mila euro, in risposta alla delibera Arera 363 del 2021. Questo intervento mira a mitigare l'impatto economico del nuovo adeguamento.

Si è animato ieri pomeriggio il Consiglio comunale a Fabriano sulla Tari, la cui tariffazione è stata approvata. Il Comune ha messo a disposizione 120mila euro per attenuare l’aumento del 7,5 per cento. Si tratta di un adeguamento imposto dalla delibera Arera 363 del 2021, che in quell’anno ha introdotto nuovi criteri nazionali per la definizione dei costi del servizio rifiuti. L’opposizione compatta ha sostenuto che si sarebbe dovuto fare di più e che le proposte portate in commissione non sarebbero state visionate. "Mettere a disposizione risorse comunali importanti per sostenere le fasce più fragili della popolazione e delle attività cittadine – ha detto il sindaco Daniela Ghergo accanto ad Antonio Gitto, responsabile di Anconambiente, relatore esterno invitato - è una scelta di responsabilità e un segnale concreto di vicinanza alla nostra comunità ... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ok alla Tari: "Risorse per sostenere le famiglie"

