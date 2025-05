Oggi incontro Merz-Zelesnky a Berlino

Oggi a Berlino, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Questo incontro rappresenta un'opportunità cruciale per discutere il sostegno tedesco all'Ucraina e gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco con la Russia, in un momento delicato per la sicurezza e la stabilità della regione.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelesnky incontrerà oggi a Berlino il cancelliere tedesco Friedrich Merz: lo ha annunciato il portavoce del governo tedesco. La visita del leader ucraino si concentrerà sul "sostegno tedesco all'Ucraina e sugli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco" con la Russia, ha dichiarato Stefan Kornelius in un comunicato. Nel pomeriggio Zelensky incontrerà anche il presidente Frank-Walter Steinmeier... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oggi incontro Merz-Zelesnky a Berlino

Se ne parla anche su altri siti

Oggi incontro Merz-Zelesnky a Berlino - Il presidente ucraino Volodymyr Zelesnky incontrerà oggi a Berlino il cancelliere tedesco Friedrich Merz: lo ha annunciato il portavoce del governo tedesco. (ANSA) ... 🔗Lo riporta msn.com

Roma-Berlino, prove di sintonia: cosa si gioca oggi Meloni nell’incontro con Merz - Al centro del faccia a faccia tra la Premier italiana e il Cancelliere tedesco, in arrivo a Roma per partecipare all’intronizzazione di Leone XIV, ci sono anzitutto: dazi, piano di Riarmo e immigrazio ... 🔗Riporta msn.com

Oggi a Roma l’incontro con Merz, Berlino precisa: nessun veto Spd - LA POLEMICA BERLINO “Eiertanz”, danza delle uova: l’espressione sta a indicare il balletto diplomatico di dire e non dire per scongiurare una frittata. La notizia della ... 🔗Lo riporta ilmessaggero.it