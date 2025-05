Offre passaggio in macchina a giovane vicina e abusa di lei arrestato 62enne

Un grave episodio di violenza si è verificato a Verdello, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 62 anni è stato arrestato dopo aver abusato di una giovane vicina di casa. L'uomo ha invitato la ragazza a bordo della sua auto, portandola in un luogo isolato dove ha consumato l'aggressione. I Carabinieri hanno immediatamente intervenuto, avviando le indagini sul caso.

(Adnkronos) – Ha incontrato per strada la giovane vicina di casa, le ha offerto un passaggio in macchina e poi l'ha portata in un'area isolata nel vicino comune di Verdellino, dove ha abusato sessualmente di lei. Per questo un 62enne di Verdello, in provincia di Bergamo, è stato arrestato dai Carabinieri della locale stazione per . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Offre passaggio in macchina a giovane vicina e abusa di lei, arrestato 62enne

Se ne parla anche su altri siti

Attimi di panico a Bovalino: auto bloccata sul passaggio a livello, treno riesce a fermarsi in tempo; Sbanda con l’auto mentre va a scuola e uccide un passante. Chi era la vittima; «Si avventava con una spranga sulle auto, mi sono allontanato per non essere colpito». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Uomo di 62 anni offre un passaggio in macchina alla vicina ventenne, la porta in un luogo isolato e la violenta - Un uomo di 62 di Verdello (Bergamo) è stato arrestato con l'accusa di aver violentato la vicina di casa più giovane. L'uomo l'avrebbe incontrata per strada, le ... 🔗Come scrive leggo.it

Offre passaggio in macchina a giovane vicina e abusa di lei, arrestato 62enne - Ha incontrato per strada la giovane vicina di casa, le ha offerto un passaggio in macchina e poi l'ha portata in un'area isolata nel vicino comune di Verdellino, dove ha abusato sessualmente di lei. 🔗Riporta adnkronos.com

Le offre un passaggio in auto e tenta di stuprarla: ragazza 26enne in ospedale a Battipaglia - La 26enne aggredita in via Fosso Pioppo a Battipaglia. Identificato il presunto aggressore, portato in caserma dai carabinieri ... 🔗Da fanpage.it

Come Dormono 2 GEMELLI Nello STESSO LETTO: