Offre la cocaina ai poliziotti nel boschetto | pusher in manette

Un giovane marocchino di 22 anni è stato arrestato a Bernate Ticino dopo aver offerto cocaina a degli agenti di polizia, scambiandoli per potenziali clienti. L'operazione, avvenuta in via dei Lavoratori, ha portato all'arresto del pusher, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, evidenziando l'attività di controllo e prevenzione delle forze dell'ordine nel contrastare il traffico di droga.

Pensava fossero clienti, invece si è trovato di fronte dei poliziotti e per lui sono scattate le manette. Un marocchino di 22 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in via dei lavoratori a Bernate Ticino (hinterland Ovest di.

