Occupazioni sgomberi rapidi? Il Pd insorge contro la norma

Il nuovo decreto sicurezza introduce misure più severe contro le occupazioni abusive, una questione che ha messo in crisi tante famiglie e proprietari. Il Partito Democratico si oppone energicamente a queste normative, accusando il governo di non affrontare adeguatamente la situazione. Il tema delle casesotte è al centro del dibattito politico, con richieste di interventi più tempestivi e giusti per tutelare i diritti di tutti.

Il nuovo decreto sicurezza imprime un giro di vite alla piaga delle occupazioni abusive. Case sottratte ai proprietari o agli aventi diritto di dimorarvi, in un inaccettabile sopruso che ha visto, per troppi anni, una certa lentezza da parte della reazione da parte dello Stato. Ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha notato in un post social, a proposito del provvedimento: «Dicevano che era inutile, sbagliato, persino disumano. E invece, grazie alle nuove norme introdotte dal Decreto Sicurezza, in Italia sono già stati eseguiti i primi sgomberi immediati di immobili occupati abusivamente»... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Occupazioni, sgomberi rapidi? Il Pd insorge contro la norma

